Мир 05 февраля 2023, 10:42 Шольц опроверг угрозы Путина Германии в ходе переговоров Канцлер ФРГ Шольц: Путин на переговорах не угрожал ни мне, ни Германии РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин в ходе телефонных переговоров ни разу не угрожал ни Германии, ни канцлеру ФРГ Олафу Шольцу. Об этом немецкий политик сообщил изданию Bild.

Шольцу напомнили заявление бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что Путин якобы лично угрожал ему по телефону.

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«Нет, ни Германии, ни мне Путин не угрожал», — ответил Шольц на соответствующий вопрос.

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Канцлер подчеркнул, что при личном телефонном разговоре с российским президентом разные точки зрения на ситуацию на Украине становятся «очень ясными».

Также Шольц отметил, что ФРГ продолжит оказывать военную помощь Украине в сотрудничестве со своими союзниками по НАТО.

«Решение о каждой поставке мы взвешивали очень тщательно, проводя консультации прежде всего с США. Такой подход помогает нам избежать резкой эскалации конфликта на Украине», — добавил он.

Ранее бывший глава британского правительство Джонсон сообщил, что Путин якобы угрожал ему перед началом спецоперации на Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал эти слова ложью.