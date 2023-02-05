Мир 05 февраля 2023, 10:28 Беннет заявил, что Путин обещал ему не убивать Зеленского Экс-премьер Израиля Беннет сообщил об обещании Путина не устранять Зеленского РИА «Новости»

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Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что президент России Владимир Путин обещал ему не применять физическую расправу к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Об этом политик сообщил в интервью телеканалу Channel 12, написала газета Times of Israel.

Экс-премьер Израиля пояснил, что знал об угрозе Зеленскому. По его словам, украинский лидер скрывался в каком-то бункере, местонахождение которого засекретили.

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Беннет спросил у Путина, грозит ли украинскому лидеру устранение.

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«Он (Путин — прим. ред.): „Я не стану убивать Зеленского“. И тогда я ему сказал: „Я хочу пояснить: вы даете мне слово, что не убьете Зеленского?“ Он ответил: „Я не убью Зеленского“», — рассказал Беннет.

Тогда экс-премьер Израиля созвонился с президентом Украины и заверил, что ему ничто не угрожает.

Сразу после этого, как напомнил Беннет, Зеленский сделал селфи из своего кабинета, подчеркнув, что ничего не боится.

Ранее экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин предрек Зеленскому скорую отставку.