05 февраля 2023, 10:28
Беннет заявил, что Путин обещал ему не убивать Зеленского
Экс-премьер Израиля Беннет сообщил об обещании Путина не устранять Зеленского
Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что президент России Владимир Путин обещал ему не применять физическую расправу к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Об этом политик сообщил в интервью телеканалу Channel 12, написала газета Times of Israel.
Экс-премьер Израиля пояснил, что знал об угрозе Зеленскому. По его словам, украинский лидер скрывался в каком-то бункере, местонахождение которого засекретили.
Реклама
Беннет спросил у Путина, грозит ли украинскому лидеру устранение.
Реклама
«Он (Путин — прим. ред.): „Я не стану убивать Зеленского“. И тогда я ему сказал: „Я хочу пояснить: вы даете мне слово, что не убьете Зеленского?“ Он ответил: „Я не убью Зеленского“», — рассказал Беннет.
Тогда экс-премьер Израиля созвонился с президентом Украины и заверил, что ему ничто не угрожает.
Сразу после этого, как напомнил Беннет, Зеленский сделал селфи из своего кабинета, подчеркнув, что ничего не боится.
Ранее экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин предрек Зеленскому скорую отставку.
Владимир Зеленский
Израиль
Владимир Путин
Реклама
Реклама