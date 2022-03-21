Зеленский: решение по компромиссным вопросам с Россией примут украинцы

Компромиссные договоренности с РФ должны быть вынесены на референдум на Украине. Об этом журналистам заявил президент страны Владимир Зеленский, его слова привел ТАСС.

«Я объяснял всем переговорным группам; когда вы говорите обо всех этих изменениях, и они могут быть историческими, мы никуда не денемся, мы придем в референдум. Народ должен будет сказать и дать ответ на те или иные форматы компромиссов. А вот какими они будут — это уже вопрос нашего разговора и понимания между Украиной и Россией», — сказал Зеленский.

Он также добавил, что считает «нормальным компромиссом», если Украина согласится не вступать в НАТО, но получит гарантии безопасности от отдельных стран, участвующих в Североатлантическом альянсе.

В настоящее время Россия и Украина провели три очных раунда переговоров. Первый состоялся 28 февраля в Гомельской области в Белоруссии, встреча продолжалась около пяти часов. Во второй раз стороны встречались 3 марта в Беловежской пуще, третий раунд состоялся в Брестской области 7 марта. В настоящее время переговоры ведутся в ежедневном режиме в формате видеоконференции.

Руководителем российской делегации является помощник президента РФ Владимир Мединский. Ранее он заявил, что нейтральный статус Украины и ее невступление в НАТО стали темами, по которым Москва и Киев максимально сблизили свои позиции и в настоящее время находятся «на полпути» по вопросу демилитаризации в рамках переговорного процесса.

Также Мединский отмечал, что в Киеве не считают, что проблема национализма актуальна для современной Украины.

Ранее представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что Украина не хочет завершения спецоперации.