Байден проведет с Зеленским первый разговор по телефону

Американский президент Джо Байден проведет со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским первый телефонный разговор с тех пор, как он занял кресло хозяина Белого дома. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на иностранные СМИ.

Отмечается, что официальные лица Украины настаивали на переговорах между главами государств в течение нескольких недель. В частности, эта тема поднималась в недавнем разговоре между руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком и советником Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном.