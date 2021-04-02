Названы темы переговоров Байдена и Зеленского

Президент США Джозеф Байден в ходе телефонных переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что Вашингтон продолжает поддерживать независимость и территориальную целостность Украины. Как сообщила пресс-служба Белого дома, телефонные переговоры прошли в пятницу, 2 апреля.

В ходе переговоров Байден поддержал план Зеленского, по которому он намерен продолжить борьбу с коррупцией, а также провести необходимые реформы.

Собеседники согласились, что Украине требуются существенные перемены, чтобы стать частью евроатлантического мира.

Кроме того, президенты коснулись обсудили дальнейшее сотрудничество двух стран в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции и укрепления демократии в регионе.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что разговор Байдена И Зеленского продолжался 50 минут.

«Джозеф Байден в разговоре с Владимиром Зеленским заверил собеседника в поддержке проводимых в Украине реформ. По словам президента США у него есть полная информация о том, что происходит в Украине и вокруг нее», — процитировал Ермака «Интерфакс».

Представитель офиса Зеленского отметил, что президент США пообещал не оставлять Украину без поддержки.