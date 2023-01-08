08 января 2023, 22:45
Военные ЛНР нашли базу, где Киев готовил детей к диверсиям против России
ВСУ учили детей азам диверсионной деятельности в лагере «Лесная сказка» в Пурдовке в ЛНР
Украинские военные и иностранные инструкторы обучали детей азам диверсионной деятельности. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на военнослужащего Второго армейского корпуса ЛНР.
Особые военно-патриотические игры проводили в оздоровительном лагере в Пурдовке в освобожденном Северодонецке. На его территории нашли программу игры «Джура».
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«На сайте этой игры военно-патриотической можно увидеть все официальные документы, в которых четко прописано, что они борются с Россией. Вот их программа, она официально утверждена», — рассказала военнослужащая.
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Она добавила, что в итогах написан ожидаемый результат: «виды тактико-технических действий на местности, в том числе малых диверсионно-разведывательных групп».
Один из ее сослуживцев показал обнаруженный на территории лагеря муляж «разгрузки шахида». На нем дети тренировались работать с самодельными взрывными устройствами. Военнослужащий отметил, что детям рассказывали, как нужно замыкать ту или иную систему для подрыва тех или иных вещей, и в 12 лет они уже умеют взрывать.
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