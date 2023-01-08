Происшествия 08 января 2023, 07:39 Украинские военные обстреляли многоэтажный дом в ЛНР СЦКК ЛНР: жилой многоэтажный дом пострадал в Рубежном из-за обстрелов ВСУ РИА «Новости»

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Украинские военные нанесли удар по многоэтажному жилому дому в населенном пункте Рубежное в Луганской Народной Республике. Об этом в Telegram-канале сообщил Совместный центр контроля и координации огня.

Националисты применили артиллерийское орудие калибром 155 миллиметров, выпустив четыре снаряда.

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«Зафиксировали обстрел со стороны вооруженных формирований Украины, повреждения получил жилой многоэтажный дом в Рубежном», — сказано в сообщении.

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О разрушениях и пострадавших пока официально не сообщалось.

Ранее бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник рассказал, что из-за обстрелов боевиков в больнице в Кременной отменили стационарный прием и перешли на амбулаторное лечение, так как нет возможности принимать пациентов и направлять их в палаты.

Раненных и тяжелобольных людей увозят в другие города республики, боевики намеренно поражают критическую инфраструктуру.