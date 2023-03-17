Мир 17 марта 2023, 15:52 Передачу Словакией советской и российской техники киевскому режиму назвали незаконной Посольство России назвало незаконной передачу Словакией советской техники Украине РИА «Новости»

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Передача властями Словакии советской и российской военной техники киевскому режиму незаконна с правовой точки зрения. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на посольство России в Братиславе.

В диппредставительстве прокомментировали решение словацкого правительства отправить бойцам киевского режима выведенные из состава национальных военно-воздушных сил сверхзвуковые истребители МиГ-29.

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«Передача Киеву военной техники советского и российского производства является незаконной с правовой точки зрения», — отметили в посольстве.

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Дипломаты пояснили, что российско-словацкие соглашения исключают передачу вооружения и военной техники третьим странам без разрешения страны-производителя.

В пятницу, 17 марта, стало известно, что кабмин Словакии одобрил передачу истребителей МиГ-29 киевскому режиму. С решением правительства согласился президент страны и спикер парламента. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что передача Словакией истребителей просто попытка утилизировать ненужную технику. По его словам, эта поставка никак не повлияет на исход спецоперации.