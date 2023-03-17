Важное 17 марта 2023, 13:10 Намерения Словакии и Польши поставить Украине МиГ-29 сочли попытками утилизации ненужной техники Песков сравнил поставки Словакии и Польши МиГ-29 для ВСУ утилизацией старой техники РИА «Новости»

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Намерения Словакии и Польши поставить Украине истребители МиГ-29 являются попытками утилизации ненужной техники. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передал ТАСС.

Он отметил, что поставка старой ненужной техники не может повлиять на исход специальной военной операции, но может стать причиной беды для украинского народа.

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По словам Пескова, позиция Польши по поставкам МиГ-29 является примером роста вовлеченности НАТО в конфликт.

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«Это еще один пример того, как целый ряд стран — членов Североатлантического альянса, включая Польшу, повышает уровень своей непосредственной вовлеченности в конфликт», — указал представитель Кремля.

Пресс-секретарь президента России обратил внимание, что поставленная Варшавой Киеву техника будет подлежать уничтожению в ходе СВО.

В пятницу правительство Словакии присоединилось к Польше и одобрило передачу МиГ-29 Украине.