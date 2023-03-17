Мир 17 марта 2023, 12:44 Правительство Словакии одобрило передачу МиГ-29 Украине Кабмин Словакии одобрил передачу самолетов МиГ-29 Украине РИА «Новости»

Читать 360tv в

Правительство Словакии одобрило передачу истребителей МиГ-29 Украине. Об этом заявил исполняющий обязанности премьера Словакии Эдуард Хегер, сообщило РИА «Новости».

«Правительство приняло решение и единодушно одобрило международное соглашение о дарении МиГ-29 и систем ПВО Kup Украине», — сказал премьер.

Реклама

По его словам, с данным решением согласились президент Словакии и спикер парламента.

Реклама

Три дня назад Хегер пообещал отправить на Украине самолеты МиГ-29. Он заявил, что правительство обладает необходимыми компетенциями для того, чтобы послать эту неиспользуемую технику. ВВС республики располагают 11 истребителями МиГ-29.

Передачу истребителей МиГ-29 ВСУ начали рассматривать в Словакии в середине февраля. Министр обороны Словакии Ярослав Надь счел, что боевые самолеты, которые бездействуют, больше нужны Украине.