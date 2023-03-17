17 марта 2023, 12:44
Правительство Словакии одобрило передачу МиГ-29 Украине
Кабмин Словакии одобрил передачу самолетов МиГ-29 Украине
Правительство Словакии одобрило передачу истребителей МиГ-29 Украине. Об этом заявил исполняющий обязанности премьера Словакии Эдуард Хегер, сообщило РИА «Новости».
«Правительство приняло решение и единодушно одобрило международное соглашение о дарении МиГ-29 и систем ПВО Kup Украине», — сказал премьер.
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По его словам, с данным решением согласились президент Словакии и спикер парламента.
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Три дня назад Хегер пообещал отправить на Украине самолеты МиГ-29. Он заявил, что правительство обладает необходимыми компетенциями для того, чтобы послать эту неиспользуемую технику. ВВС республики располагают 11 истребителями МиГ-29.
Передачу истребителей МиГ-29 ВСУ начали рассматривать в Словакии в середине февраля. Министр обороны Словакии Ярослав Надь счел, что боевые самолеты, которые бездействуют, больше нужны Украине.
Самолеты
Украина
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