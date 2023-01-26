Мир 26 января 2023, 21:35 Передача западных танков Украине не ведет к миру — ООН Постпред генсека ООН Дюжаррик: решение Запада о поставках танков Украине не ведет к миру РИА «Новости»

Читать 360tv в

События на Украине, за которыми наблюдают члены ООН, не ведут к миру, как этого бы хотела международная организация. Об этом заявил постоянный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик. Его слова привел ТАСС .

Журналисты попросили Дюжаррика дать оценку заявлениям ряда западных стран, которые планируют отправку танков Украине. Речь идет об американских танках Abrams и немецких Leopard. Однако представитель генсека отказался комментировать эту информацию.

Реклама

«Мы не будем комментировать каждый раз, когда поступает новое оружие. То, что мы хотим видеть, — это мир, справедливый мир в соответствии с Уставом ООН. Но то, что мы видим сейчас, не ведет нас в этом направлении», — резко ответил он.

Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц анонсировал передачу Киеву танков Leopard. В Минобороны ФРГ призвали не радоваться этой новости. Министра Бориса Писториуса эта ситуация обеспокоила, как их многих граждан Германии. В Левой партии считают, что Шольц согласился на отправку танков Киеву под давлением США , которым выгодна продажа собственной техники всей Европе.