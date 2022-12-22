Мир 22 декабря 2022, 01:26 Передача Украине ЗРК Patriot не задумывалась как шаг к эскалации конфликта — Байден Президент США Байден: передача Украине ЗРК Patriot не влечет за собой эскалации конфликта РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент США Джо Байден заявил, что отправка Украине американских комплексов Patriot не является эскалацией конфликта. Это связано с тем, что комплексы являются оборонительным оружием. Об этом глава Белого дома заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Это — оборонительная система, она не влечет за собой эскалации, она носит оборонительный характер», — заявил американский президент.

Реклама

Также Байден отметил, что бойцам ВСУ потребуется некоторое время, чтобы научиться использовать американские зенитно-ракетные комплексы. Он отметил, что «батарея Patriot станет еще одним важнейшим средством для Украины».

Реклама

Во время совместной пресс-конференции Байден также отметил, что США продолжат наращивать военную помощь Украине.

Американский чиновник ранее сообщил, что украинские бойцы будут проходить обучение работе с ЗРК Patriot на территории Германии.

О том, что США отправят Киеву системы противоракетной обороны Patriot американские СМИ сообщили 21 декабря. Эти комплексы Киев получит в рамках пакета военной помощи.