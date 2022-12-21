Мир 21 декабря 2022, 22:49 США продолжат наращивать военную поддержку Украины — Байден Байден: США продолжат наращивать военную поддержку Украины Unsplash

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Встреча президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Джо Байдена началась в Белом доме. Президент США уже пообещал, что Штаты продолжат наращивать военную поддержку Украины.

Байден встретил Зеленского у Белого дома, а затем оправился с ним в кабинет для переговоров. Украинский лидер заявил, что для него большая честь оказаться рядом с Байденом. Президент США пообещал ему продолжить увеличивать военную помощь, включая поставки систем ПВО. Во время встречи Зеленский вручил американскому коллеге медаль от украинского командира батареи РСЗО HIMARS.

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«Ну, незаслуженно, но ценю», — ответил Байден.

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Ранее украинский лидер говорил, что во время своего визита в Вашингтон планирует обсудить с президентом США двустороннее сотрудничество стран. По его словам, он хочет поблагодарить Байдена, Конгресс и американцев за поддержку.

Президент Украины прибыл в Вашингтон в среду, 21 декабря. Его доставили на борту самолета, приземлившегося на Объединенной базе Эндрюс рядом с американской столицей.