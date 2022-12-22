Мир 22 декабря 2022, 00:59 Подготовка ВСУ к использованию ЗРК Patriot займет время, заявил Байден Байден: подготовка ВСУ к использованию ЗРК Patriot займет некоторое время Википедия

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Украинским бойцам потребуется некоторое время, чтобы научиться использовать американские зенитно-ракетные комплексы Patriot. Об этом заявил президент США Джо Байден на совместной пресс-конференции с лидером Украины Владимиром Зеленским.

«Потребуется некоторое время, чтобы завершить необходимую подготовку, но батарея Patriot станет еще одним важнейшим средством для Украины», — сказал Байден.

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Как писали журналисты, обучение работе с ЗРК Patriot планируют провести в Германии. Также украинских военнослужащих отправят еще в одну страну, но она пока не называется.

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Зеленский прилетел в Вашингтон в среду, 21 декабря. Он прибыл на Объединенную базу Эндрюс, расположенную рядом с американской столицей, а затем отправился в Белый дом. Там украинского лидера встретил Байден. Во время встречи президент США пообещал продолжить наращивать военную помощь Украине.