Перед митингом оппозиции в парке парламента Армении заварили ворота

Рабочие заварили железные ворота в парке перед зданием армянского парламента из-за митинга противников Пашиняна. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на корреспондента в Ереване.

Вход на территорию этого парка был закрыт для людей до 2018 года. Тогда премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что с 10:00 до 23:00 в этот парк на прогулку может прийти любой желающий.

В Ереване сейчас практически каждый день проходят митинги оппозиции. Политическая обстановка в стране снова обострилась после того, как премьер жестко отреагировал на требование военных уйти в отставку на прошлой неделе. Он уволил главу Генштаба Оника Гаспаряна. Накануне президент Армении Армен Саркисян отказался подписывать второе ходатайство главы правительства об отставке Гаспаряна.

В первый день весны требующие ухода Пашиняна оппозиционеры ворвались в одно из правительственных зданий в столице республики.

Протесты против премьер-министра не прекращаются в Армении с момента окончания войны в Нагорном Карабахе.