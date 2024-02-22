Мир 22 февраля 2024, 12:42 «Сына убрали». Отец — о гибели перебежчика Кузьминова Отец летчика Кузьминова предположил, что его сына «убрали»

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Летчика Максима Кузьминова, угнавшего в прошлом году российский военный вертолет, могли «убрать». Такое мнение выразил отец перебежчика в беседе с RT.

Мужчина признал, что предателей обычно не уважают обе стороны конфликта: как свои, так и чужие. По его словам, перебежчиков ждет одна участь — рано или поздно их «убирают».

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«Если человек предал ту страну, в которой родился, свою мать, можно сказать <…> Поэтому они же (Украина — прим. ред.), наверное, сами убрали его», — предположил отец Максима Кузьминова.

Он добавил, что некую роль в предательстве летчика могла сыграть его мать. Отец Кузьминова уточнил, что женщину завербовали за рубежом.

Журналисты газеты El Espanol заявили, что летчика убили у здания отделения полиции в Испании. По данным авторов материала, в Кузьминова стреляли шесть раз профессиональные киллеры. Затем его тело якобы переехали машиной.