Криминал 22 февраля 2024, 11:44 Профессиональные киллеры застрелили Кузьминова возле отдела полиции Испании El Espanol: перебежчика Кузьминова в Испании застрелила группа профессионалов Egon Bömsch/imageBROKER.com/globallookpress

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Угнавшего российский вертолет пилота Максима Кузьминова убили в Испании прямо у здания отдела полиции. Киллеры-профессионалы выстрелили в него шесть раз и переехали тело машиной, сообщила газета El Espanol.

Преступники, по сведениям журналистов, тщательно готовились к расправе. Они изучили распорядок дня перебежчика и место, где он остановился — жилой комплекс Cala Alta de Villajoyosa. Им пришлось учесть график работы близлежащих заведений, например, агентства по недвижимости, окна которого выходили на будущее место преступления, и отдела полиции.

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«Убийство произошло в гараже, расположенном в нескольких метрах от штаба местной полиции, что свидетельствует о профессиональной холодности киллера или киллеров, так как в жилом комплексе также есть камеры видеонаблюдения», — заявил автор статьи.

Подозреваемые приехали на белой Hyundai, выстрелили в Максима Кузьминова шесть раз, переехали его тело и скрылись. Позже преступники сожгли машину, чтобы скрыть следы.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины заявлял, что перед смертью мужчина пригласил к себе в Испанию бывшую возлюбленную. По информации местных СМИ, Максим Кузьминов провел на новом месте всего несколько дней.