Мир 26 января 2023, 23:27 Пентагон заявил, что США не считают поставки танков Киеву эскалацией Пентагон: США не считают поставки танков Abrams Киеву эскалацией Публичное достояние

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Американская администрация серьезно восприняла предупреждения России о рисках, которые сопутствуют поставкам вооружения Украине, но не считает эскалацией отправку на Украину американских танков, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

«Я совершенно не вижу в нашей поддержке Украины какой-либо эскалации», — пояснила американская чиновница.

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По ее словам, в Вашингтоне «не видят признаков того, что Россия намерена применить ядерное оружие».

В МИД России неоднократно заявляли, что США переходят «красные линии», поддерживая Украину. Однако администрация Джо Байдена пока не собирается свой курс. На Западе придерживаются русофобской политики, разжигая украинский конфликт.

В ООН оценивают происходящее, полагая, что ситуация вокруг Украины не ведет к миру. В международной организации хотели бы видеть предпосылки к мирному процессу.

Ранее стала известна версия танков Abrams, которые получит Киев от США. Украинские военные получат танки, разработанные в начале девяностых годов.