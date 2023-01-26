Важное 26 января 2023, 22:31 Украина получит версию танков Abrams М1А2 — Пентагон Пентагон: Украине передадут версию танков Abrams М1А2 американского производства YouTube

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В Минобороны США подтвердили, что Украина получит версию танков Abrams М1А2. При этом в министерстве не рассматривают поставки танков Киеву эскалацией конфликта. Об этом заявила в ходе брифинга заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

«США воспринимают серьезно предупреждения РФ о рисках, касающихся Украины, но не считают поставки танков Киеву эскалацией», — отметила чиновница.

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По мнению главы Минобороны США Ллойда Остина, украинским военным будет сложно поддерживать боеспособность новой техники. С ним согласен и председатель Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли. Однако американскую сторону это не останавливает.

Ранее постоянный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик высказался об анонсированной США отправке танков для нужд ВСУ. По его мнению, ситуация складывается негативным образом и не ведет к миру. Вместе с тем он отказался комментировать каждую новость о передаче Киеву вооружения .