Пентагон сообщил об отправке на Украину восьми ЗРК NASAMS | 360°

Мир 05 ноября 2022, 03:38 Пентагон сообщил об отправке на Украину восьми ЗРК NASAMS Пентагон: США отправили на Украину восемь зенитно-ракетных комплексов NASAMS ЗРК NASAMS / Википедия

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Соединенные Штаты Америки направили на Украину восемь зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) средней дальности NASAMS. Об этом сообщил помощник главы Минобороны США по космической политике Джон Пламб, его слова привело издание Oop Stop.

«Что касается комплексов NASAMS для Киева, то я думаю, что на подходе порядка восьми систем. Я не знаю точно, где они сейчас находятся в цепочке поставок, но они уже в пути. И я думаю, что это важно», — заявил американский политик.

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При этом Пламб выразил сомнение, что эти ЗРК смогут обеспечить защиту Украине. Прибытие двух систем ожидается к концу ноября, строки поставки остальных шести комплексов пока неизвестны.

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Минобороны Нидерландов объявило о новом пакете военной помощи Украине в 120 миллионов евро, он предназначен для приобретения танков Т-72 и другой техники. Часть танков прибудет на место назначения уже в следующем месяце.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заверила, что никаких проблем с поставками оружия Украине не возникнет. Страна выполнит международные обязательства.