Нидерланды выделят Украине 120 миллионов евро в виде танков и другого вооружения | 360°

Спецоперация 04 ноября 2022, 20:30 Нидерланды выделят Украине 120 миллионов евро в виде танков и другого вооружения Минобороны Нидерландов объявило о новом пакете военной помощи Украине в 120 миллионов евро РИА "Новости"

Читать 360tv в

Министерство обороны Нидерландов заявило, что выделит Украине новый пакет военной помощи в размере 120 миллионов евро. Амстердам отправит стране тяжелую военную технику, сообщили на сайте ведомства.

«Общая стоимость пакета составляет 120 миллионов евро, из которых 45 миллионов евро предназначены для танков Т-72», — уточнили в Минобороны.

Реклама

Часть танков прибудет на Украину уже в следующем месяце.

Реклама

В конце октября США объявили, что направят на нужды ВСУ 275 миллионов долларов. Среди поставляемого оружия будет не тяжелая техника, а преимущественно боеприпасы для уже имеющихся систем вооружения, в том числе снаряды для ракетных систем HIMARS.

Спустя несколько дней Байден пообещал выделить Украине еще 50 миллиардов долларов после выборов в конгресс. Это заявление возмутило американцев, в соцсетях они потребовали отчета, на что Зеленский тратит выделенные Штатами средства.

Ранее Байден открыто признал, что оказание беспрецедентной материальной помощи Украине вызвано целью помешать России достичь успеха.