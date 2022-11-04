Нидерланды выделят Украине 120 миллионов евро в виде танков и другого вооружения | 360°

04 ноября 2022, 20:30
Нидерланды выделят Украине 120 миллионов евро в виде танков и другого вооружения
Минобороны Нидерландов объявило о новом пакете военной помощи Украине в 120 миллионов евро
Министерство обороны Нидерландов заявило, что выделит Украине новый пакет военной помощи в размере 120 миллионов евро. Амстердам отправит стране тяжелую военную технику, сообщили на сайте ведомства.
«Общая стоимость пакета составляет 120 миллионов евро, из которых 45 миллионов евро предназначены для танков Т-72», — уточнили в Минобороны.
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Часть танков прибудет на Украину уже в следующем месяце.
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В конце октября США объявили, что направят на нужды ВСУ 275 миллионов долларов. Среди поставляемого оружия будет не тяжелая техника, а преимущественно боеприпасы для уже имеющихся систем вооружения, в том числе снаряды для ракетных систем HIMARS.
Спустя несколько дней Байден пообещал выделить Украине еще 50 миллиардов долларов после выборов в конгресс. Это заявление возмутило американцев, в соцсетях они потребовали отчета, на что Зеленский тратит выделенные Штатами средства.
Ранее Байден открыто признал, что оказание беспрецедентной материальной помощи Украине вызвано целью помешать России достичь успеха.
Украина
Нидерланды
Специальная военная операция РФ на Украине
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