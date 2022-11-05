Мелони заверила, что Украина получит обещанное итальянское оружие | 360°

Мир 05 ноября 2022, 02:22 Мелони заверила, что Украина получит обещанное итальянское оружие Премьер-министр Италии Мелони: никаких проблем с поставками оружия Украине не возникнет РИА "Новости"

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Никаких проблем с поставками на Украину итальянского оружия не возникнет, заверила премьер-министр страны Джоржа Мелони. Она заявила, что правящие партии проголосовали по этому вопросу сплоченно. Издание Il Messaggero написало про итоги проведенного заседания правительства.

«Мы работаем, чтобы выполнить все требуемые международные обязательства. Не думаю, что это создаст проблемы для большинства», — заявила Мелони.

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Она отметила, что Италия выступает «в поддержку дела Украины», голосование правоцентристских сил было сплоченным.

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Ранее стало известно, что правительство Италии заморозило подготовку шестого пакета военной помощи Украине. Источники в Минобороны отметили, что никакие новые поставки в правительстве не обсуждают. При этом президент Украины Зеленский настойчиво требует новую партию вооружения. Одной из причин задержки поставок стала бюрократия в Италии при смене правительства.

Экс-премьера Италии Сильвио Берлускони назвали одним из влиятельных политиков, которые не боятся выступать против русофобской политики Запада. В списке также оказались предприниматель Илон Маск, экс-президент США Дональд Трамп, ведущий Fox News Такер Карлсон и бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер.