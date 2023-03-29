Мир 29 марта 2023, 01:11 Пентагон счел бессмысленной передачу Киеву беспилотников из-за российской ПВО Глава Пентагона Остин назвал передачу Киеву БПЛА MQ-9 бессмысленной из-за российской ПВО Pxhere

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Поставки американских беспилотников MQ-9 Reaper украинским военным назвали бессмысленными. Все из-за эффективной работы российских систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин. Его слова привело РИА «Новости».

«Этой платформе не выжить, если они попытаются применить ее в этой обстановке», — сказал Остин на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США.

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Председатель комитета начальников штабов Марк Милли согласился со словами главы Пентагона. Он добавил, что MQ-9 Reaper «там не жилец», поскольку «его собьют российские системы ПВО».

MQ-9, как заметил Милли, вряд ли предоставит украинским военным какие-либо дополнительные возможности в сравнении с «меньшими, более быстрыми и юркими» западными беспилотниками.

В марте беспилотник США MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. В Минобороны РФ сообщили, что дрон следовал в сторону российской границы в Крыму. Для идентификации нарушителя в воздух подняли истребители ВКС РФ.

Воздушные суда не входили в контакт с беспилотником. После резкого маневрирования он перешел в неуправляемый полет и рухнул в воду.