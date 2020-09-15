Пентагон признался в бездоказательности «сговора» России с талибами*

Никаких доказательств «сговора» России с движением «Талибан»* для нападения на американских солдат нет. Все предположения о том, что Москва якобы платила за атаку на военных США в Афганистане, безосновательны. Об этом заявил глава Центрального командования Соединенных Штатов (CENTCOM) Кеннет Маккензи.

«Это просто не было доказано с такой степенью достоверности, которая бы удовлетворила меня. <...> Мы продолжаем искать доказательства… Просто я их еще не видел. Но это не закрытая тема», — приводит слова Маккензи NBC.

Так американский генерал в очередной раз прокомментировал материал, который в июне появился на страницах газеты The New York Times. В нем говорится, что Россия якобы предлагала боевикам, связанных с движением «Талибан»*, деньги за нападение на американских солдат в Афганистане.

Президент США Дональд Трамп назвал эту статью «заказухой». Талибы опровергли информацию, которую The New York Times получила от анонимных представителей американской разведки.

* «Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.