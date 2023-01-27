Мир 27 января 2023, 00:07 Пентагон признал отсутствие на складах танков Abrams для Украины Пентагон объяснил задержку отправки Киеву танков Abrams их отсутствием на складах Публичное достояние

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Американская администрация признает отсутствие на складах необходимых Украине танков Abrams, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

«У нас просто нет этих доступных танков на складах США, вот почему потребуются месяцы», — сказала чиновника, комментируя вопрос журналиста о длительных сроках поставки танков Киеву.

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По данным Politico Киев получит усовершенствованную версию танков M1A2 Abrams. Однако у этих боевых машин отсутствует дополнительное оборудование, которое повышает их огневую мощь.

Как утверждают СМИ, единственный завод по производству Abrams отрабатывает заказы для Тайваня и Польши. Производственная линия способна выпустить не более 12 танков в месяц.

Ранее представитель Пентагона Сингх заявила, что в США не считают отправку танков Украине эскалацией конфликта. Вашингтон «не видит признаков» того, что Россия может применить в связи с этим ядерное оружие. Однако экс-президент США Дональд Трамп не разделяет оптимизма министерства обороны.