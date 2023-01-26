Мир 26 января 2023, 23:50 «Либо мы выиграем, либо мир весь проиграет». Танковая подпитка Украины может дорого обойтись ей и ее кукловодам Политолог Подлесный: России может не хватить терпения из-за западных танков на Украину YouTube

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Новости о передаче Украине новой военной техники поступают каждый день. По мнению многих политиков, радоваться этому не стоит. Против поставок высказались в Минобороны ФРГ и НАТО. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что такие активные поставки ВСУ западных танков приведут к ядреной войне. Он призвал прекратить это безумие. Политолог Геннадий Подлесный считает, что Трамп делает прогнозы из своего опыта и личного представления о российском президенте Владимире Путине. В интервью «360» он выразил мнение, что эти прогнозы могут оказаться правдивыми.

Германия пообещала Украине 14 танков Leopard 2, на следующий день США подтвердили отправку батальона танков Abrams, а Великобритания анонсировала поставку танков Challenger 2. Это разожгло аппетиты украинского президента Владимира Зеленского, и теперь он просит у Запада истребители. Терпения у России может и не хватить — именно такой посыл содержится в словах Трампа, считает директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный.

РИА «Новости»

Россия не будет терпеть унижение

«Трамп, конечно, несколько утрирует. Но он это знает не только по бумагам и отчетам, которые ему предоставляли — он лично встречался с Путиным. Я думаю, что он понял, что этот западный подход, будто Россия будет до конца терпеть унижение и поражение, но не применит ядерное оружие, что он в корне не верен, что это не в характере Путина дойти до такого состояния, что мы будем с ядерным оружием и уничтожены», — сказал Подлесный.

Политолог напомнил о слова Путина: «А зачем нам мир, в котором не будет России?». По мнению Подлесного, именно это понял Трамп во время личного общения с российским президентом: «если у нас не будет иного выхода, кроме как применить ядерное оружие, оно будет применено».

США в ловушке

Бесконечно поставки боевой техники на Украину продолжаться не смогут — ответ от России будет, уверен научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Но вот каким он будет, прогнозировать сложно. По его мнению, США загнали себя в ловушку — поставка танков признает их стороной конфликта.

«Понимаете, у них есть иллюзия, что немножечко-немножечко не хватает. Вот сейчас пять танков поставим и победим. Если бы этой иллюзии не было, они бы не рисковали. Потому что весь украинский конфликт для того и сделан, чтобы Америка в нем не участвовала. Если бы они хотели бороться в открытую, все было бы немножко иначе. Они как раз совсем не хотят этого. Но при этом они идут на поставку танков, хотя мы их предупреждаем, Трамп их предупреждал, и многие другие — что это опасно, опасно в первую очередь для вас, потому что вас признают стороной конфликта. А дальше начнутся сложности», — сказал Журавлев.

Социолог сравнил это поведение Запада и США со студентом, которому «перед экзаменом всегда полчаса не хватает». Эти полчаса длятся у них уже год.

«Еще немного, еще HIMARS, еще „топоров“ (гаубицы М777 — прим. ред.), еще чего-нибудь и мы победим. Ни разу не победили, но ощущение осталось. Я, конечно, не берусь судить о том, как конкретно это сработает. Но то, что мы признаем их стороной конфликта, пойдет в действие. Мы что, атомной бомбой их крушить начнем? Но какой-то ответ будет», — заключил Журавлев.

РИА «Новости»

«Либо мы выиграем, либо мир весь проиграет»

Российские власти неоднократно заявляли, что Россия применит ядерное оружие только в случае ответа на ядерную атаку. В других случаях это исключено. По мнению Подлесного, подобной политикой «долготерпения» мы сделали плохую услугу себе и всему остальному миру.

«Это само по себе привело дикий Запад в восторг, потому что если мы не угрожаем применением или не предупреждаем, что мы можем превентивно нанести ядерный удар, то они считают: „Мы наносить не будем ядерный удар, Россия тоже не будет. Следовательно, мы завалим Украину своим современным неядерным оружием и Россия проиграет“», — отметил Подлесный.

Эксперт считает, что России следовало предупредить мир, что поставки такого количества вооружения на Украину — тоже серьезная угроза.

«Нужно было заявить давно уже, что если вы подведете нас к тем условиям, что вы будете обычными вооружениями близки к победе, то мы применим ядерное оружие как последний аргумент. И либо мы выиграем, либо мир вообще проиграет весь. Если бы мы так сказали, то тогда бы вот такого дикого вала вооружения, которое непрерывно идет», — сказал политолог.

Большая разница

При этом эксперт отметил, что Россия проводит спецоперацию очень гуманно и аккуратно — мы не атакуем объекты гражданской инфраструктуры.

«И я понимаю, что у нас очень гуманное течение СВО, что мы не наносим удары по гражданским объектам, несмотря на то, что детские садики, больницы, теплоцентрали равняются с землей украинской армией. Мы этого не делаем, у нас очень гуманный подход ко всему. Мы до сих пор не нанесли ни одного удара по центрам принятия решений, в Киеве спокойно работают рестораны и все остальное. Мы не ведем войну, мы проводим специальную военную операцию, а против нас ведут войну, в этом очень большая разница», — добавил Подлесный.