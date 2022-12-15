Мир 15 декабря 2022, 23:38 Пентагон подтвердил расширение программы подготовки украинских военных Пентагон: США расширят программу подготовки бойцов ВСУ

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Минобороны США объявило о расширении программы подготовки украинских военных, в которую включат совместные маневры ведение общевойскового боя, сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

«Программа предполагает тренировку около 500 украинских военных в месяц. Это изначально сосредоточено на батальонном уровне. По мере продвижения мы готовы адаптироваться к потребностям партнеров и развивающейся ситуации на Украине», — пояснил он.

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По словам Райдера, украинских солдат также обучат использовать вооружение. Подготовка пройдет на военных базах США в Германии. Расширенная программа стартует в январе.

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Согласно источникам в американской администрации, президент Джо Байден ждет доклад Пентагона по Украине. После этого он может принять решение о передаче Киеву ЗРК Patriot.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что страны, которые захотят вмешаться в СВО на Украине, ждут серьезные последствия.