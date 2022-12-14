Мир 14 декабря 2022, 19:47 СМИ выяснили, когда Байден одобрит передачу ЗРК Patriot Украине Washington Post: Байден одобрит передачу Киеву ЗРК Patriot только после доклада Пентагона РИА «Новости»

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Американский президент Джо Байден согласится на поставку Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot только после того, как Пентагон ответит на все вопросы о подготовке ВСУ к использованию оружия и его обслуживании. Об этом сообщил Washington Post, ссылаясь на источники в администрации.

«Байден одобрит план по передаче Украине системы Patriot только после того, как Пентагон ответит на все вопросы о подготовке и обслуживании, правовом основании для передачи и последствиях для боеготовности ВС США», — отметили в статье.

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По данным одного из источников издания, ЗРК выделят из собственных запасов армии Соединенных Штатов. Минобороны США работает над параметрами программы тренировки по использованию Patriot. Предполагается, что Германия станет площадкой для обучения.

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СМИ ранее писали о том, что Штаты могут в ближайшее время передать киевскому режиму ЗРК Patriot. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что, если Альянс поставит Украине комплексы вместе с натовским персоналом, они сразу же станут законной целью Вооруженных сил РФ.

RT отметил, что НАТО установил военный бюджет на следующий год на уровне почти двух миллиардов евро. Это оказалось на 25% больше, чем в уходящем году.