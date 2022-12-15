Мир 15 декабря 2022, 13:21 МИД России пригрозил тяжелыми последствиями за вмешательство в ход спецоперации Спикер МИД России Захарова предупредила о тяжелых последствиях за вмешательство в СВО РИА «Новости»

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Вмешательство в ход спецоперации на Украине грозит странам серьезными проблемами. Об этом предупредила на брифинге официальный предстаивтель МИД России Мария Захарова, рассказал ТАСС.

«Россия предупреждает желающих вмешаться в ход СВО о самых тяжелых последствиях подобного крайне опасного шага», — сказала она.

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Она обвинила США в причастности к конфликту на Украине и терроре российского народа. Мария Захарова напомнила, что американцы поставили ВСУ вооружение и передали разведданные со своих спутников. Им не удастся уйти от ответственности, заявила представитель МИД.

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Пентагон предложил поставить Вооруженным силам Украины зенитные ракетные комплексы Patriot. Военный эксперт Игорь Коротченко объяснил РИА ФАН, что поставка одной системы не поможет киевскому режиму, однако этот ЗРК может стать частью общей системы ПВО страны.