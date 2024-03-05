Мир 05 марта 2024, 02:08 Пентагон ответил на вопрос об использовании истребителей F-35 на Украине В Пентагоне опровергли информацию об использовании истребителей F-35 на Украине Pixabay

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США не применяли истребители F-35 на Украине. Об этом рассказал РИА «Новости» представитель Пентагона.

«США не используют F-35 на Украине», — заявили в американском ведомстве.

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Министр обороны Сингапура Нг Энг Хен заявил, что американская сторона применила F-35 для поиска позиций средств ПВО России на Украине. По его словам, все разведывательные данные передавались странам Североатлантического альянса.

Ранее обозреватель журнала National Interest Харрисон Касс написал, что Штаты никогда не отправят истребители пятого поколения F-35 Lightning II украинской армии, потому что Россия обязательно их собьет и изучит. Он отметил, что любая техническая информация об F-35 будет победой для российских войск.