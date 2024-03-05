Мир 05 марта 2024, 01:47 США заподозрили в использовании F-35 для ведения разведки в зоне СВО Глава МО Сингапура Нг Энг Хен: США применяют F-35 для поиска систем ПВО России РИА «Новости»

Читать 360tv в

Американские истребители F-35 активно участвуют в разведывательных миссиях над территорией Украины с целью обнаружения российских систем ПВО. Об этом, как сообщило издание Bulgarian Military, заявил министр обороны Сингапура Нг Энг Хен.

По его словам, в ходе недавних действий Соединенные Штаты применили F-35 для «выявления размещения российских зенитно-ракетных систем на территории Украины».

Реклама

Он добавил, что все собранные разведывательные данные передаются странам НАТО.

Ранее обозреватель журнала National Interest Харрисон Касс заявил, что США ни за что не отправят истребители пятого поколения F-35 Lightning II Украине, потому что Россия непременно их собьет и изучит. По его словам, любая техническая информация об F-35 станет победой для России.