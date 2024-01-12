Мир 12 января 2024, 04:03 Военный эксперт объяснил, почему США испугались отправлять F-35 на Украину NI: США не отправят Украине истребители F-35, потому что РФ их собьет и изучит

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США ни за что не отправят истребители пятого поколения F-35 Lightning II Украине, потому что Россия непременно их собьет и изучит. Об этом заявил обозреватель журнала National Interest Харрисон Касс.

«F-35 неизбежно собьют. Сбитый F-35 даст России возможность изучить технологии истребителя. <…>. Любая техническая информация об F-35 станет победой для России», — написал он.

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По словам публициста, в Америке боятся, что необученные пилоты ВСУ только повысят потери современного самолета. Также F-35 будет слишком дорогим для Украины. По информации журналиста, один аппарат обойдется покупателем вдвое дороже, чем один F-16 четвертого поколения. Пентагон потратил 1,7 миллиона долларов на создание нового истребителя, его оружейную программу считают самой дорогой в истории.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский обвинил кандидата в президенты США Рона Десантиса в нежелании помогать ВСУ. По его мнению, политик скептически отнесся к поддержке страны из-за слишком молодого возраста.