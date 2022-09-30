Россию разочаровал перенос заседания Совбеза ООН по диверсиям на «Северных потоках» | 360°

Мир 30 сентября 2022, 00:02 Поделиться Telegram

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Viber Россию разочаровал перенос заседания Совбеза ООН по диверсиям на «Северных потоках» Полянский: перенос заседания Совбеза ООН по диверсии на «Северных потоках» разочаровал РФ РИА «Новости»

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Заседание Совбеза ООН по вопросу диверсий на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» перенесли на 30 сентября. Россия в связи с этим выразила свое разочарование, сообщил первый заместитель постоянного представителя страны при ООН Дмитрий Полянский.

«Я бы хотел выразить недоумение по поводу того, что вы не сочли возможным удовлетворить наш срочный запрос на созыв сегодня заседания совета по ситуации с диверсией в отношении трубопровода „Северный поток“» — процитировал Полянского ТАСС.

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Как отметил первый заместитель, перед обсуждением утечек пройдет рассмотрение доклада гендиректора Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Августовский документ не имеет никакой срочности, а ситуация вокруг «Северных потоков» угрожает энергобезопасности целого континента.

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«Мы глубоко разочарованы вашим решением», — подчеркнул Полянский.

В Совбезе ООН в сентябре председательствует Франция, которая ранее перенесла заседание по теме диверсии на пятницу, 30 сентября. Решение объяснили загруженностью графика.

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