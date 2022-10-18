Переговоры по СНВ-3: США заявили о готовности к диалогу из-за страха перед Россией | 360°

Эксклюзив 18 октября 2022, 00:39 США готовы к переговорам по СНВ-3. В Вашингтоне испугались «длинной руки» России Военный эксперт Дандыкин объяснил, почему США заявили о готовности к диалогу по СНВ-3 пресс-служба Минобороны России

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Вашингтон готов следовать СНВ-3 (Договор между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений), а также возобновить инспекцию объектов, заявила помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями Мэллори Стюарт. Кроме того, США готовы к диалогу о новом механизме по контролю над вооружениями, который придет на смену СНВ-3 в 2026 году. Однако такие переговоры требуют, чтобы их участники действовали «в духе доброй воли», заявила американский дипломат. Ее процитировало РИА «Новости».

США заявили о готовности к новым переговорам

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Договор СНВ-3 был подписан президентом России Дмитрием Медведевым и его американским коллегой Бараком Обамой 8 апреля 2010 года. Он вступил в силу 5 февраля 2011 года, сменив СНВ-1 и Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов. Госдума и Совфед 27 января 2021 года ратифицировали соглашение между Москвой и Вашингтоном о продлении СНВ-3 до 2026 года.

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Документ предусматривает сокращение для каждой из сторон ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок, тяжелых бомбардировщиков — до 700 единиц. Россия и США за последние десять лет неоднократно обвиняли друг друга в нарушении условий договора. Российская сторона также предлагала и дальше двигаться по пути сокращения вооружений, но в США отказывались от диалога.

Но, судя по всему, американская администрация во главе с президентом Джо Байденом пересмотрела свое отношение к этому вопросу. Именно об этом и говорила Мэллори Стюарт.

«США привержены полной и эффективной имплементации СНВ-3, в том числе возобновлению инспекций объектов, которые были поставлены на паузу в марте 2020 из-за пандемии COVID», — заявила помощник госсекретаря.

Американцы вспомнили о СНВ-3, потому что опасаются России

Россия должна держать «ухо востро» с США, поскольку опыт прежних лет показал — Вашингтон обычно не выполняет своих обязательств. Однако их готовность к диалогу означает, что в Белом доме серьезно опасаются ядерной мощи России. Такое мнение высказал «360» капитан 1 ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.

«Сейчас у нас ядерный паритет, конечно, по количеству ядерных боеголовок у России немного больше, а у США — немного меньше. Но мы помним, что Вашингтон вышел из многих договоренностей — из Договора по открытому небу(ДОН), и из Договора об ограничении систем противоракетной обороны(Договор по ПРО), это все еще при президенте Дональде Трампе было. У них есть интерес, как мне кажется, в очередной раз обмануть Россию. Сколько раз такое было — и про продвижение НАТО, и про ракетный комплекс «Ока»(советский оперативно-тактический ракетный комплекс разработки Коломенского КБ машинострения), который не подлежал сокращению. Но наши пошли навстречу и порезали его. Поэтому очевидно, что американцам [переговоры] выгодны», — поделился эксперт.

Он подчеркнул, что США ко всему относятся как к сделке. Такую философию проповедовал предшественник Джо Байдена. Дандыкин считает, что Москва уже осторожно относится к инициативам Запада. При этом Вашингтон почему-то забывает про другие ядерные державы — Великобританию и Францию, не настаивая на диалоге с ними. По его словам, Америка озабочена новым российским оружием высокой дальности.

«С учетом того, что у нас появился «Сармат»(стратегический ракетный комплекс шахтного базирования пятого поколения с тяжелой межконтинентальной баллистической ракетой), «Посейдон»(беспилотный подводный аппарат, оснащенный ядерной энергоустановкой), наша «длинная рука» вызывает опасения. Сейчас же все в Европе происходит. А Америка в Первую, и во Вторую мировую войну далеко была. Не считая Кубинского (Карибского) кризиса, все конфликты были далеко. Но России с США нужно держать «ухо востро»», — подчеркнул эксперт.

Ядерное оружие России сдерживает Запад

На вопрос корреспондента «360», как США могут обмануть Россию, эксперт ответил, что история это уже показала. Вашингтон сокращал одни вооружения, а Москва — другие. И сейчас, когда нет никакого контроля, инспекций объектов, проверить выполнение обязательств невозможно.

«Россия превосходит США, поэтому они снова заговорили об этом договоре. Они думают, что могут закопать в землю свой старый ржавый «Томагавк»(американские высокоточные дозвуковые крылатые ракеты большой дальности), а русские — вполне приличные изделия, которые недавно поступили на вооружение [ВС России]. Они не ожидали, что мы после девяностых сможем обновить свое ядерное оружие. Но этом именно то, что сохраняет мир, удерживает Запад от «несуразностей». Россия рассмотрит предложение США, но надо учитывать, как это было при Михаиле Горбачеве, когда Москва верила Вашингтону на слово», — подытожил Дандыкин.