США заявили о готовности к началу переговоров по СНВ-3 | 360°

Мир 17 октября 2022, 17:59 США заявили о готовности к началу переговоров по СНВ-3 Дипломат США Стюарт: страна готова к началу переговоров по договору на замену СНВ-3 unsplash

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Соединенные Штаты привержены полному исполнению СНВ-3 и возобновлению инспекций объектов. Об этом заявила помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями, проверке и соблюдению соглашений в данной сфере Мэллори Стюарт, передало РИА «Новости».

«США привержены полной и эффективной имплементации СНВ-3, в том числе возобновлению инспекций объектов, которые были поставлены на паузу в марте 2020 из-за пандемии COVID», — сказала Стюарт на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН.

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По ее словам, страна готова «к оперативному проведению переговоров о новом механизме по контролю над вооружениями, который придет на смену СНВ-3, когда он истечет в 2026». Но, сказала Стюарт, такие переговоры требуют от партнеров действий в духе доброй воли.

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СНВ-3 — двусторонний договор между США и Россией о взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений.

В сентябре Россия и Соединенные Штаты обменялись данными о количестве стратегических вооружений. Однако в Министерстве иностранных дел России рассказали о несоответствии информации со стороны США.