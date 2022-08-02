Политолог назвал возможные действия Пелоси в случае визита на Тайвань

Желание спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси посетить Тайвань может ухудшить отношения Штатов и Китая. Политик, если прилетит на остров, может в транзитной зоне встретиться с руководством страны и не выходить в город. Такое мнение в разговоре с «360» выразил политолог Юрий Светов.

Отправится [Пелоси на Тайвань] или не отправится — однозначного ответа нет. Идет игра на нервах — прежде всего китайского руководства, но и американских военных тоже. По сути, из-за нее, из-за ее желания побывать на Тайване возможен серьезный конфликт между двумя странами, которые и могущественны, и связаны между собой торгово-экономическими отношениями, как никто в мире. Речь идет о том, готовы ли рискнуть американские руководители всем этим и пойти на конфликт с Китаем», — сказал Светов.

По его словам, есть несколько вариантов развития событий. Один из них может быть в попытке смягчить реакцию китайцев. Он заключается в том, что ее самолет запросит промежуточную посадку, сядет на Тайване, в город она не будет выходить.

«В транзитной зоне встретится с руководством Тайваня и полетит дальше. Это самый мягкий вариант. Но согласятся ли китайцы вообще пропустить ее самолет к Тайваню — вот в чем вопрос. И на какие меры готов пойти Тайвань», — добавил политолог.

Он напомнил о похожем случае с экс-госсекретарем США Майком Помпео. Он прилетел на Тайвань, но остров оказался без электричества.

«Говорят, что китайские хакеры вырубили электричество. Что сейчас могут сделать китайские хакеры, которые далеко продвинулись в этом направлении [, — вопрос]. Например, выключить систему управления аэропорта, наведения посадки. То есть ситуация очень напряженная», — добавил собеседник «360».

Светов сравнил нынешнее положение дел с цугцвангом — положением в шахматах, в котором любой ход игрока ведет только к ухудшению его позиций.

Ранее СМИ написали, что Пелоси может прилететь на Тайвань уже во вторник.