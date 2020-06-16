Пекин ограничил работу транспорта из-за вспышки коронавируса

Власти Пекина вводят ограничения на транспорте на фоне новой вспышки коронавируса. Теперь выехать за город на такси будет нельзя, междугородние автобусы тоже сократили.

Власти Пекина, в частности, запретили любым такси осуществлять перевозки за пределы Пекина. Ограничение касается как автомобилей, которые можно заказать онлайн, так и попутных машин. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на транспортный комитет столицы Китая.

Кроме того, власти решили сохранить только часть междугородных автобусных маршрутов.

Ограничения сопровождаются усилением противоэпидемических мер на общественном транспорте, включая метро. Транспортные управления должны контролировать загруженность, регулярно проводить дезинфекцию, для пассажиров обязательны медицинские маски.

Новую вспышку коронавируса зафиксировали в Пекине на прошлой неделе. Вирус нашли на доске для разделки импортированного лосося на крупнейшем в городе оптовом рынке «Синьфади». Его временно закрыли в субботу. В районе Фэнтай ввели режим военного времени.

Военное положение также объявили в Баодине, городе с населением в 11 миллионов человек. Он находится в соседней с Пекином провинции Хэбэй.