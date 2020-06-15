Два китайских города перешли на военное положение из-за коронавируса. Это вторая волна?

В китайском городе Баодин ввели военное положение из-за COVID-19. Он находится в соседней с Пекином провинции Хэбэй. Между городами очень тесное передвижение грузов и людей. Это требует бдительности, учитывая вспышку болезни на крупнейшем пекинском сельскохозяйственном оптовом рынке. В столице уже ввели военное положение. «360» выяснил, пора ли говорить о второй волне коронавируса.

«Оперативный штаб по борьбе с эпидемией заявил о скорейшем введении военного положения и запуске механизма военного времени для недопущения распространения эпидемии в Баодине», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства города.

Баодин с населением более 11 миллионов человек расположен в 147 километрах от Пекина. Именно поэтому, подчеркивают местные власти, жителям надо быть особенно бдительными. Население города уже призвали следить за здоровьем, а также пользоваться защитными средствами.

Ранее глава пекинского района Фэнтай Чу Цзюньвэй объявил о введении в нем режима военного времени. Причина — обнаружение коронавируса на доске для разделки импортированного лосося на местном рынке «Синьфади». Место закрыли в субботу, 13 июня.Тесты на коронавирус 45 из 517 посетителей рынка дали положительные результаты. Зараженная рыба поступила с закрытого рынка морепродуктов «Цзиншэнь», где перед этим выявили очаг заболевания.

Это вторая волна?

Однако о второй волне заболевания говорить не стоит. В этом уверен заведующий лабораторией ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова, врач-иммунолог Михаил Костинов. «Это совершенно не новая волна. Вирус есть, и он циркулирует. Даже если будет вакцина, он все равно сохранится, как грипп», — считает собеседник «360».

Он отметил, что Пекин как таковой не болел, как другие города и страны. Когда в Ухане появился коронавирус, там установили специальный закрытый режим. Никто не входил и не выходил. А весь Китай еще не переболел COVID-19, поэтому все равно новые зараженные будут.

«Как в США, России и Европе болеют, так и там будут. Они просто это сначала ограничили в рамках одного города, но вирус-то все равно остается, и чувствительность к нему — тоже. Риск заражения остается. Для меня тут ничего нового нет. Все так, как и должно быть. Да, тогда Китай прекрасно сделал карантинное мероприятие. Удержал вирус в рамках одного региона. Но он все равно будет дальше распределяться на другие места и регионы», — добавил Костинов.

По его мнению, ситуация в городах Китая никак не влияет на другие страны. Это не новый вирус. Он еще не мутировал. А даже если мутирует, это не изменит его свойства полностью.

Паниковать не нужно. Это нормальное явление. Это не другой вирус и не вторая волна. На другие страны не повлияет Михаил Костинов врач-иммунолог.

В других странах военное положение уже вводить не будут, уверен врач, потому что там вирус уже прошелся и медленно циркулирует везде, а не в рамках одного региона, как было в случае с Китаем. Скоро заражений должно стать чуть меньше.

«Вирус будет жить, и мы будем жить. Никуда не денемся», — заключил Костинов.