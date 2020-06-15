Найденный на китайском рынке новый коронавирус еще заразнее

На днях на оптовом рынке в Пекине обнаружили новую вспышку коронавируса. Но он еще заразнее, чем уханьская версия начала 2020 года, считает профессор института вирусологии медицинского отделения Уханьского университета Ян Чжаньцю.

Он рассказал, что со временем вирус эволюционирует. Характеристики меняются — не в пользу человека. В данном случае, новая мутация обладает повышенной заразностью, пишет Sputnik.

«Но я считаю, что обнаруженный на рынке „Синьфади“ коронавирус SARS-CoV-2 более заразный, чем тот, что был на рынке „Хуанань“ в Ухане», — заявил Ян Чжаньцю.

Тем не менее, сейчас в китайской столице достаточно тепло, а это помогает избежать массового распространения инфекции. Кроме того, Китай разработал эффективные защитные механизмы при первой волне эпидемии.

Новый коронавирус нашли на разделочной доске на пекинском рынке «Синьфади». Рыбу, которая была заражена вирусом, ранее доставили с закрытого рынка Цзиншэнь, где до этого был очаг распространения коронавируса.

На рынке в Пекине при этом впервые за два месяца несколько человек заболели. В Пекине в связи с обнаружением новых заболевших частично или полностью закрыли все продуктовые рынки.