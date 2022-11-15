Мир 15 ноября 2022, 14:02 Патрушев уличил США и их союзников в провоцировании глобальной войны Секретарь СБ Патрушев: США толкают мир к войне отказом осуждать нацизм Пресс-служба Кремля

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США и их союзники «стравливают народы» и «толкают мир к глобальной войне», отказываясь осуждать героизацию нацизма и расизма на площадке ООН. На это указал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на совещании по вопросам безопасности в Центральной России.

Он заметил, что государства, которые сейчас поддерживают «героизацию и поощрение неонацизма», во время Второй мировой войны вместе с СССР боролись с фашистами.

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«Запад сознательно стремится вычеркнуть из памяти ужасы и страдания, которые принесла человечеству нацистская идеология», — привел слова Патрушева ТАСС.

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В начале ноября США и Украина проголосовали против российской резолюции «Борьба с героизацией нацизма», направленную на развитие диалога и сотрудничества в данной сфере. Под их давлением Германия, Австрия и Италия также отклонили проект документа, продемонстрировав тем самым свое истинное отношение к этому вопросу. Тем не менее комитет Генассамблеи ООН принял резолюцию.