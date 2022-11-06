Германия отклонила резолюцию о борьбе с героизацией нацизма: почему так поступили, к чему это приведет | 360°

Эксклюзив 06 ноября 2022, 16:53 (обновлено: 06 ноября 2022, 18:02) Маски сброшены. Европа показала, как на самом деле относится к героизации нацизма Италия, Австрия и Германия отклонили российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма Unsplash

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Первые в истории власти Австрии, Италии и Германии выступили против российской резолюции, направленной на борьбу с героизацией нацизма. Автор Telegram-канала «Голос Мордора» специально для «360» порассуждал над тем, почему одни из виновников Второй мировой войны поступили таким образом.

Далее — прямая речь автора.

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Неожиданный поворот

Давеча случилось удивительное, я бы даже сказал знаковое событие. Германия, Австрия и Италия впервые в послевоенной истории выступили против резолюции о борьбе с героизацией нацизма.

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Раньше тоже были страны, которые против. Это Украина, США и прибалтийские республики. И тут-то все было понятно — на Украине вообще очень любят свастики, США Украину в этой любви полностью поддерживают, а что касается прибалтов — они и так у себя этот самый нацизм уже установили и даже не стесняются. А зачем?

Но три страны, которые были виновниками самой большой трагедии человечества, всегда выступали против героизации нацизма. Это естественно. И не надо считать Австрию в данном случае страной, во время Второй мировой войны оккупированной. Нет. Народ в Австрии приветствовал аншлюс и Гитлера, австрийские солдаты воевали в вермахте, а самыми злобными упырями-комендантами концлагерей были именно австрийцы.

Запад показал истинное лицо

В общем, до недавнего времени там оставались какие-то остатки совести. Но похоже, что поддержка Украины окончательно смыла их в унитаз. А может, эти страны решили поступить по-честному — как можно выступать против героизации нацизма, когда сам поддерживаешь нацистов?

Но знак очень нехороший. Понятно, в Италии госпожа Мелони — обожательница Дуче и его режима, но вот Германия и Австрия очень удивили.

Ну и ладно. Маски сброшены. Теперь-то уж точно все понятно. В том числе и то, что происходит очередной Drang nach Osten, только очень умно и хитро — не собственными руками, а с помощью украинцев, которых геррам и фрау вообще не жалко. Идеальный вариант.