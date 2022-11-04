Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма | 360°

Мир 04 ноября 2022, 20:50 Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма ГА ООН приняла проект резолюции РФ о борьбе с героизацией нацизма Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Комитет Генассамблеи ООН по итогам голосования принял проект традиционной резолюции России о борьбе с героизацией нацизма. Об этом сообщил ТАСС.

Представитель России Григорий Лукьянцев отметил, что с момента принятия аналогичной резолюции в прошлом году обозначенные в ней проблемы «не только не были решены, но и во многом усугубились» — вновь и вновь наблюдаются попытки отрицать нашу общую историю, звучат расистская и ксенофобская риторика, в отдельных странах набирает силу борьба с памятниками в честь борцов с фашизмом и нацизмом, а неонацистов возводят в ранг героев. Принятие новой резолюции должно «внести реальный вклад» в искоренение этих явлений.

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«Наша резолюция направлена на развитие диалога и сотрудничества, а не на конфронтацию», — приводятся слова Лукьяненко на сайте постоянного представительства России при ООН.

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Ранее президент России Владимир Путин в выступлении к десятилетию Российской исторического общества и Российского военно-исторического общества отметил, что Россия не закрывала и не будет закрывать глаза на зверства нацистов как в своей стране, так и в мире.