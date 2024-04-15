Мир 15 апреля 2024, 19:13 Патрушев призвал Израиль не допустить эскалации ближневосточного конфликта Николай Патрушев провел телефонные переговоры с Цахи Ханегби РИА «Новости»

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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел телефонные переговоры с председателем Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби. Как сообщили в пресс-службе российского аппарата, коллеги обсудили необходимость недопущения эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

«В контексте обострения обстановки на Ближнем Востоке Патрушевым отмечена необходимость проявления всеми сторонами сдержанности в целях недопущения дальнейшей эскалации конфликта», — передали в пресс-службе.

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Россия выступает за урегулирование разногласий исключительно политико-дипломатическими средствами, сообщили «Известия».

На Ближнем Востоке обострился ирано-израильский конфликт, который рискует обернуться большой войной. Иран выпустил по Израилю около 150 ракет и свыше 100 дронов.

США обвинили Иран в регулярных нарушениях международного права и призвали мировое сообщество осудить агрессию. Однако произраильские силы в своей пропаганде начали переходить все логические линии, оправдывая атаку по посольству в Дамаске.