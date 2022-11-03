Патрушев предупредил о катастрофе из-за украинской «грязной бомбы» | 360°

Важное 03 ноября 2022, 09:37 Патрушев предупредил о катастрофе из-за украинской «грязной бомбы» Секретарь Совбеза России Патрушев: Украина готовит «грязную бомбу» не без участия Запада

Читать 360tv в

Украина и западные страны создают «грязную бомбу». Если их не остановить, произойдет катастрофа. Об этом предупредил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на встрече секретарей совбезов стран СНГ, сообщил ТАСС.

«По имеющимся данным, на Украине проводятся работы по созданию „грязного“ ядерного заряда. Считаем, что этот процесс проходит не без участия западных кураторов», — сказал он.

Реклама

Секретарь Совбеза назвал нынешнюю ситуацию опасной и предупредил, что она может привести к мировой катастрофе.

Реклама

По его словам, Украина стала центром мирового ультраправого экстремизма. Причем англосаксонские страны решили создать там не только плацдарм для противостояния России, но и сделать это прецедентом дробления всего русского мира.

Минобороны России объявило, что украинские специалисты готовят провокацию с использованием «грязной бомбы». Великобритания передала им высокообогащенный уран и оружейный плутоний, объема хватит на несколько снарядов.

Бывший член комиссии по разоружению ООН Игорь Никулин предупредил, что при срабатывании «грязной бомбы» не будет мощной ударной волны, как в случае с ядерным оружием. Однако последствия сопоставимы с аварией на Чернобыльской АЭС.