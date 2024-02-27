Мир 27 февраля 2024, 09:37 Патрушев обсудил с президентом Кубы сотрудничество в области безопасности Секретарь Совбеза РФ Патрушев встретился с президентом Кубы Бермудесом

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В Гаване обсудили сотрудничество России и Кубы в области безопасности, культуры и экономики. Секретарь Совбеза Николай Патрушев встретился с президентом Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, сообщили «Известия».

«Рассмотрены вопросы практического взаимодействия России и Кубы в области безопасности, экономики и культуры», — сообщила пресс-служба Совбеза.

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Российскую делегацию встретили в аэропорту Гаваны. В начале переговоров с Николаем Патрушевым Мигель Диас-Канель Бермудес попросил передать «самый теплый братский привет» президенту России Владимиру Путину, поддержал позицию страны на международной арене и отметил устойчивость ее экономики в конфликте с НАТО.

Николай Патрушев рассказал об интенсивном диалоге между Кубой и Россией по разным направлениям. В их числе, по его словам, обеспечение безопасности, работа органов юстиции, правоохранителей и спецслужб.

В феврале рабочий визит на Кубу совершил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он обсудил сотрудничество и объявил о предоставлении кредитов.