Мир 19 февраля 2024, 12:44 Лавров прилетел в Гавану Глава МИД России Лавров прибыл с рабочим визитом на Кубу

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл на Кубу. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель министерства Мария Захарова.

«Сергей Лавров прибыл с визитом в Гавану», — написала она.

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Куба стала первой страной в латиноамериканском турне главы российского МИД. В планах у Лаврова встреча с коллегой Бруно Родригесом Паррильей и президентом республики Мигелем Диас-Канелем. Затем дипломат отправится в Венесуэлу и Бразилию.

Ранее Лавров допустил возможность выхода России из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Министр отметил, что вопрос пока не обсуждался, но висит в воздухе. До этого глава ОБСЕ Буяр Османи высказался об исключении России из объединения.