19 февраля 2024, 12:44
Лавров прилетел в Гавану
Глава МИД России Лавров прибыл с рабочим визитом на Кубу
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл на Кубу. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель министерства Мария Захарова.
«Сергей Лавров прибыл с визитом в Гавану», — написала она.
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Куба стала первой страной в латиноамериканском турне главы российского МИД. В планах у Лаврова встреча с коллегой Бруно Родригесом Паррильей и президентом республики Мигелем Диас-Канелем. Затем дипломат отправится в Венесуэлу и Бразилию.
Ранее Лавров допустил возможность выхода России из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Министр отметил, что вопрос пока не обсуждался, но висит в воздухе. До этого глава ОБСЕ Буяр Османи высказался об исключении России из объединения.
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