Мир 19 февраля 2024, 23:26 Россия предоставила Кубе кредиты на продовольствие и нефтепродукты — Лавров Лавров: Россия дала Кубе кредиты на нефть и продовольствие РИА «Новости»

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Россия предоставила Кубе два кредита на отправку нефтяных ресурсов и продовольствия. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам переговоров в Гаване, передало РИА «Новости».

«Что касается топлива, то в этом году предоставлено два специальных кредита. Один уже исполнен — поставки нефти и нефтепродуктов состоялись, а также продовольствия. Второй кредит сейчас оформлен, поставки нефти и нефтепродуктов продолжаются», — сообщил он.

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По словам главы МИД России, до конца первого полугодия 2024 года проведут заседание межправительственной комиссии обоих государств, где стороны рассмотрят сотрудничество в отрасли энергоресурсов.

Куба оказалась первой страной в латиноамериканском турне Сергея Лаврова. В планах у него встретиться с коллегой Бруно Родригесом Паррильей и президентом республики Мигелем Диас-Канелем. Потом дипломат отправится в Венесуэлу и Бразилию.