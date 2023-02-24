Мир 24 февраля 2023, 05:32 Патриарх Кирилл попал в санкционный список Австралии Власти Австралии ввели санкции против пяти вице-премьеров России и патриарха Кирилла РИА «Новости»

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Австралия включила в санкционный список вице-премьеров России Александра Новака, Алексея Оверчука, Викторию Абрамченко, Татьяну Голикову, Дениса Мантурова, а также патриарха РПЦ Кирилла, сообщил ТАСС со ссылкой на МИД страны.

Санкции также были введены в отношении глав российских ведомств, в том числе министра культуры Ольги Любимовой, министра труда Антона Котякова, главы ЦИК Эллы Памфиловой и других чиновников. Рестрикции коснулись гендиректора Первого канала Константина Эрнста, журналиста Игоря Коротченко.

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Австралия пополнила санкционный список предприятиями российского ОПК, банковскими организациями, инвестиционными фондами. На данный момент санкции введены в отношении более чем тысячи российских и белорусских граждан из-за ситуации на Украине.

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США также планирует объявить 24 февраля новый пакет санкций против России и Китая. В Пекине считают, что западные страны должны отказаться от экономического давления на своих оппонентов, поскольку это создает дополнительные сложности для глобального рынка.