Мир 24 февраля 2023, 04:51 Китай представил принципы разрешения кризиса на Украине МИД КНР: надо отказаться от менталитета холодной войны и уважать принципы безопасности

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МИД Китая представил принципы разрешения кризиса на Украине. В документе отмечается, что государства должны отказаться от менталитета холодной войны и соблюдать законные интересы других стран. Об этом сообщило РИА «Новости».

Пекин призвал остановить боевые действия, чтобы не допустить эскалации. Кроме того, Россия и Украина должны общаться напрямую. КНР выступает против односторонних санкций в контексте кризиса на Украине, поскольку экономические рестрикции создают новые сложности.

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В заявлении отмечается, что переговоры являются единственным выходом из кризиса. Китай готов сыграть конструктивную роль в восстановлении в зоне конфликта. Еще один принцип, который подчеркнули китайские власти, это недопустимость применения ядерного оружия.

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Ранее сообщалось, что США готовят новый пакет санкций в отношении России и Китая. Его представят 24 февраля — в годовщину спецоперации ВС РФ на Украине.