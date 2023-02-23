23 февраля 2023, 23:21
Нуланд анонсировала новый пакет антироссийских санкций
Замгоссекретаря США Нуланд заявила о введении новых санкций против России
США представят новый пакет санкций против России и Китая 24 февраля, заявила заместитель государственного секретаря Виктория Нуланд. Ее слова приводит американское издание The Washington Post.
«Мы усилим давление на компании, базирующиеся в Китае или китайские предприятия в Европе, которые, по нашей оценке, совершают действия для обхода санкций», — рассказала чиновница.
Реклама
Экономические рестрикции вводят не только США, но и все страны «Большой семерки». Речь идет об ограничениях в отношении российских банков.
Реклама
В феврале 2022 года Россия объявила о начале спецоперации на Украине. На этом фоне западные страны ввели новые экономические ограничения.
В Кремле неоднократно подчеркивали, что США и страны ЕС пытаются ухудшить жизнь миллионов людей. Однако санкции больше всего бьют по тем, кто их ввел.
Ранее сообщалось, что в Европе идут жаркие споры о новом пакете санкций в отношении России. Пока странам ЕС не удалось договориться, камнем преткновения является российская ядерная отрасль.
США
Санкции
Россия
Реклама
Реклама