Мир 23 февраля 2023, 23:21 Нуланд анонсировала новый пакет антироссийских санкций Замгоссекретаря США Нуланд заявила о введении новых санкций против России РИА «Новости»

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США представят новый пакет санкций против России и Китая 24 февраля, заявила заместитель государственного секретаря Виктория Нуланд. Ее слова приводит американское издание The Washington Post.

«Мы усилим давление на компании, базирующиеся в Китае или китайские предприятия в Европе, которые, по нашей оценке, совершают действия для обхода санкций», — рассказала чиновница.

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Экономические рестрикции вводят не только США, но и все страны «Большой семерки». Речь идет об ограничениях в отношении российских банков.

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В феврале 2022 года Россия объявила о начале спецоперации на Украине. На этом фоне западные страны ввели новые экономические ограничения.

В Кремле неоднократно подчеркивали, что США и страны ЕС пытаются ухудшить жизнь миллионов людей. Однако санкции больше всего бьют по тем, кто их ввел.

Ранее сообщалось, что в Европе идут жаркие споры о новом пакете санкций в отношении России. Пока странам ЕС не удалось договориться, камнем преткновения является российская ядерная отрасль.